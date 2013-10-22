Луганщина: міжнародне угруповання збувало наркопрепарати

У Луганській області співробітники СБУ і УБНОН ГУМВСУ в Луганській області знешкодили міжнародне злочинне формування, яке займалося широкомасштабним збутом наркотичних засобів опіумної групи. До складу угруповання входило четверо вихідців з Азербайджану, які проживають в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в Луганській області, у поле зору оперативників СБУ ця група осіб потрапила у зв`язку з причетністю до організації каналу контрабанди опіатів з країн Середньої і Південної Азії. Подальші оперативно-розшукові заходи, які проводилися у взаємодії з органами внутрішніх справ, показали, що угрупування займалося ще й поставками концентрованого опію роздрібним збувальникам в Новоайдарському районі, Сєвєродонецьку та Лисичанську. За даними оперативників, вартість концентрату опію, який наркоділки збували за день, досягала 10-15 тисяч гривень.

2 жовтня цього року співробітниками СБУ та міліції проведена спільна операція по затриманню правопорушників на гарячому. Під час обшуку у них вилучено майже 50 грамів концентрату, готового для збуту.

Слідчим підрозділом СБУ за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування проводиться органами внутрішніх справ. Правопорушникам інкримінується незаконне зберігання та збут особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.309, ч.2 і 3 ст. 307 КК України).

Затриманим вже повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Відповідно до норм чинного кримінального законодавства, наркоділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.