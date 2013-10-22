На Київщині ліквідовано плантацію нарковмісних рослин

В одному з населених пунктів Сквирського району Київської області правоохоронці виявили посіви нарковмісних рослин площею 1 га.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, наркоплантація було виявлено на території недіючого харчового підприємства.

У рамках кримінального провадження, відкритого міліцією за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, правоохоронці знищили понад 22 тис. кущів нарковмісної рослини.

У разі дозрівання рослин на цій плантації партія канабісу могла б скласти майже 2 млн доз. Вартість такої кількості наркотиків на «чорному ринку» – понад 2 млн доларів.