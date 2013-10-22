У Харкові наклав на себе руки 23-річний хлопець

У Харкові з вікна багатоповерхового житлового будинку по вулиці Командарма Уборевича вистрибнув та розбився парубок.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, надзвичайна подія сталася сьогодні близько 7:00.

Тіло на тротуарі біля житлового будинку виявили перехожі.

На місті події працівники міліції встановили, що 23-річний харків’янин покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна квартири, яка знаходиться на 10 поверсі 16-ти поверхового будинку. Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті направлено моргу.

Дана інформація внесена до журналу Єдиного обліку правопорушень, працівники міліції встановлюють усі обставини події.