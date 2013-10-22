У Харкові наклав на себе руки 23-річний хлопець
13:49, 22 жовтня 2013Новини регіонів
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Викинувся з вікна багатоповерхівки
У Харкові з вікна багатоповерхового житлового будинку по вулиці Командарма Уборевича вистрибнув та розбився парубок.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, надзвичайна подія сталася сьогодні близько 7:00.
Тіло на тротуарі біля житлового будинку виявили перехожі.
На місті події працівники міліції встановили, що 23-річний харків’янин покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна квартири, яка знаходиться на 10 поверсі 16-ти поверхового будинку. Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті направлено моргу.
Дана інформація внесена до журналу Єдиного обліку правопорушень, працівники міліції встановлюють усі обставини події.
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