В Черкасах четверо людей отруїлося грибами

В Черкасах за два дні четверо людей отруїлися дикорослими грибами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС в Черкаській області, 21 жовтня до приймального відділення 3-ї міської лікарні Черкас з попереднім діагнозом отруєння грибами поступив 50-річний чоловік та його 21-річна донька.

Сьогодні після вживання грибів до лікарні звернулася 79-річна жінка та 18-річна дівчина, які вживали грибні страви.

Всіх потерпілих госпіталізовано зі станом середньої тяжкості.