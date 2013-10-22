В Черкасах четверо людей отруїлося грибами
15:59, 22 жовтня 2013Новини регіонів
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Вживали грибні страви
В Черкасах за два дні четверо людей отруїлися дикорослими грибами.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС в Черкаській області, 21 жовтня до приймального відділення 3-ї міської лікарні Черкас з попереднім діагнозом отруєння грибами поступив 50-річний чоловік та його 21-річна донька.
Сьогодні після вживання грибів до лікарні звернулася 79-річна жінка та 18-річна дівчина, які вживали грибні страви.
Всіх потерпілих госпіталізовано зі станом середньої тяжкості.
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