У Тернополі затримали чоловіка, який "замінував" вокзал

У Тернополі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який вчора зробив неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, затриманий – раніше судимий житель Зборівщини, який 7 років тому уже був засуджений за аналогічний злочин.

Свої дії зловмисник пояснив злістю після сварки з рідними.

За даними правоохоронців, тепер телефонний дзвінок може обернутися для чоловіка 5 роками ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, учора у Тернополі у зв’язку із повідомленням по замінування впродовж години був заблокований залізничний вокзал. Повідомлення про закладений вибуховий пристрій поступило в міліцію об 11.58. Одразу після цього на вокзал прибули рятувальники, швидка допомога та правоохоронці, які провели евакуацію усіх пасажирів, а експерти почали пошук вибухового пристрою на території вокзалу. Правоохоронці вибухового пристрою не виявили, в 13.10 людей почали запускати на територію вокзалу.

З приводу неправдивого повідомлення про замінування було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності).