У Полтавській області батько травмував дитину з гвинтівки

У Полтавській області батько травмував дитину з пневматичної гвинтівки.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю управління МВС України в Полтавській області.

Фельдшер швидкої допомоги Зіньковської районної лікарні повідомив міліціонерам, що до лікарні доставлено шестирічну дівчинку з кульовим пораненням грудної клітки.

За місцем проживання потерпілої виїхала слідчо-оперативна група. Міліцією були опитані мати дівчинки та її співмешканець, які виховують чотирьох малолітніх дітей - двоє від попереднього шлюбу жінки і двоє - спільних.

Під час бесіди з батьками стало відомо, що чоловік разом із двома синами вирішив постріляти в саду з пневматичної гвинтівки. Він зарядив її та хотів вистрілити, але в цей час до них підійшла дівчинка.

Розуміючи, що дуло гвинтівки спрямоване на дитину, він хотів поставити зброю на запобіжник, але випадково натиснув на спусковий гачок і потрапив дитині в груди. Разом з матір`ю дівчинки вони викликали «швидку допомогу».

За словами начальника Зеньковського райвідділу міліції Олега Гайфутдінова, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (завдання легких тілесних ушкоджень).

Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу або виправних робіт на строк до 1 року.