У Полтавській області батько травмував дитину з гвинтівки
Випадково потрапив дитині в груди
У Полтавській області батько травмував дитину з пневматичної гвинтівки.
Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю управління МВС України в Полтавській області.
Фельдшер швидкої допомоги Зіньковської районної лікарні повідомив міліціонерам, що до лікарні доставлено шестирічну дівчинку з кульовим пораненням грудної клітки.
За місцем проживання потерпілої виїхала слідчо-оперативна група. Міліцією були опитані мати дівчинки та її співмешканець, які виховують чотирьох малолітніх дітей - двоє від попереднього шлюбу жінки і двоє - спільних.
Під час бесіди з батьками стало відомо, що чоловік разом із двома синами вирішив постріляти в саду з пневматичної гвинтівки. Він зарядив її та хотів вистрілити, але в цей час до них підійшла дівчинка.
Розуміючи, що дуло гвинтівки спрямоване на дитину, він хотів поставити зброю на запобіжник, але випадково натиснув на спусковий гачок і потрапив дитині в груди. Разом з матір`ю дівчинки вони викликали «швидку допомогу».
За словами начальника Зеньковського райвідділу міліції Олега Гайфутдінова, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (завдання легких тілесних ушкоджень).
Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу або виправних робіт на строк до 1 року.