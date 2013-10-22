Від вибуху боєприпасу часів війни чоловікові відірвало руку

Учора, 21 жовтня, о 14:30 на пункт зв’язку 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини у смт Ярмолинці Хмельницької області надійшло повідомлення про те, що в руках 40-річного чоловіка вибухнув снаряд часів війни.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, надзвичайна подія сталася у с. Сутківці Ярмолинецького району. Місцевий житель, при необережному поводженні із вибухонебезпечним предметом на власному домогосподарстві, отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації по лікоть лівої руки та рваної рани передпліччя. Потерпілий був доставлений до хірургічного відділення Ярмолинецької рай лікарні.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує, що при виявленні боєприпасів категорично забороняється брати їх в руки, кидати у вогнище, розбирати та бити по них, здавати на металобрухт. Необхідно терміново повідомити про знахідку до Служби порятунку за номером телефону 101.