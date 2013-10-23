13-річний школяр наївся дурману: рятують у реанімації

У місті Шостка Сумської області в понеділок, 21 жовтня, 13-річний школяр госпіталізований до реанімаційного відділення дитячої лікарні з ознаками токсичного отруєння після вживання насіння рослини дурман.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, із посиланням на начальника Шосткинського міськвідділу міліції Віктора Гузея.

«Дитина після вживання дурману була доставлена до лікувального закладу в дуже тяжкому стані. У хлопчика спостерігались зорові та слухові галюцинації, падіння кров’яного тиску та інші симптоми, що проявляються при подібному отруєнні. Підлітка одразу помістили до палати інтенсивної терапії», - зазначив Гузей.

За його словами, хлопчик скуштував насіння дурман-трави, після уроку біології.

«Підліток під час занять прочитав в Інтернеті про галюциногенні властивості цієї рослини, знайшов траву та вирішив проекспериментувати», - розповів правоохоронець.

Наразі завдяки вчасно наданій та кваліфікованій медичній допомозі загрози життю потерпілого підлітка немає.