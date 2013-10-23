На Львівщині на грип та ГРВІ захворіло майже 25 тис людей

З початку епідсезону з 31.09.2013, у Львівській області захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції 24 632 особи, в т.ч. 14 694 дитини віком до 17 років (59,6%), летальних випадків не зареєстровано.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідемслужби у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, перевищення загального епідпорогу по області не зареєстровано, проте відмічається перевищення епідпорогів в Бродівському, Кам‘янка-Бузькому, Пустомитівському, Радехівському, Яворівському, Старо-Самбірському, Мостиському районах області. З початку епідсезону (з 31.09.2013) в області захворіло на гострі респіраторні

вірусні інфекції 24 632 особи, в т.ч. 14694 дитини до 17 років (59,6%).

Із загального числа захворілих, в інфекційні стаціонари госпіталізовано 553 особи, з них 402 дітей до 17 років.