На Львівщині на грип та ГРВІ захворіло майже 25 тис людей
13:37, 23 жовтня 2013Новини регіонів
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Летальних випадків не зафіксовано
З початку епідсезону з 31.09.2013, у Львівській області захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції 24 632 особи, в т.ч. 14 694 дитини віком до 17 років (59,6%), летальних випадків не зареєстровано.
Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідемслужби у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, перевищення загального епідпорогу по області не зареєстровано, проте відмічається перевищення епідпорогів в Бродівському, Кам‘янка-Бузькому, Пустомитівському, Радехівському, Яворівському, Старо-Самбірському, Мостиському районах області. З початку епідсезону (з 31.09.2013) в області захворіло на гострі респіраторні
вірусні інфекції 24 632 особи, в т.ч. 14694 дитини до 17 років (59,6%).
Із загального числа захворілих, в інфекційні стаціонари госпіталізовано 553 особи, з них 402 дітей до 17 років.
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