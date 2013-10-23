У Маріуполі померла роділля: на лікарів завели справу

У Маріуполі Донецької області за фактом смерті породіллі розпочато розслідування.

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі прокуратури Донецької області, було встановлено, що у пологовому відділенні однієї з міських лікарень Маріуполя під час пологів 21 жовтня о 23.15 померла жінка, 1971 року народження.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

Досудове розслідування проводить Жовтневий райвідділ Маріупольського ГУ ГУМВС. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Жовтневого району Маріуполя.

Проводяться необхідні слідчі дії. В рамках досудового розслідування буде проведено низку експертиз, за результатами яких буде встановлено, чиї дії або бездіяльність стали причиною смерті породіллі, підкреслили в прокуратурі.