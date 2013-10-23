Саша Попова переїхала в подаровану Р.Ахметовим квартиру

Сьогодні Саша Попова і її мама Алла Миколаївна Гудзь передали Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги, де Саша проходила лікування з березня по травень 2012 року, залишок коштів, виділених їй фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» на реабілітацію.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії передачі коштів були присутні директор фонду Анатолій Заболотний, головний лікар ЛШМД Олександр Дем‘янов, начальник управління охорони здоров`я Миколаївської області Світлана Хотіна, завідувачка управлінням охорони здоров`я Миколаївського міськвиконкому Лариса Дергунова.

Як зазначив Дем‘янов, 100 тис. грн, які передали Саша і її мама, будуть витрачені на придбання устаткування для відділення реанімації, а також на оплату праці анестезіолога. Такі медичні прилади, як інфузомат, монітор пацієнта і електровідсмоктування, лікарня придбає на додаток до устаткування, купленого фондом Ріната Ахметова для лікування Саші буквально через тиждень після того, як вона потрапила до лікарні. Це були апарат штучної вентиляції легенів, мембранний плазмаферез, 12-канальний кардіограф, озонотерапевтичний апарат, ртутно-кварцовий випромінювач.

Сама Саша Попова повідомила журналістам, що досі продовжує лікування і відновлення після отриманих нею травм.

«Я вдячна своїй матері за ухвалене нею рішення, вдячна лікарям і медсестрам, Рінату Леонідовичу за допомогу, - сказав дівчина. – Почуваюся добре, зараз я вже майже відновилася. Поки що я займаюся лікуванням. Пізніше я почну готуватися – хочу наступного року вступати до університету культури. Хочу стати маникюницею, перукарем, візажистом, робити людей красивими», - сказала Попова.

Після передачі головлікареві сертифікату на 100 тис. грн Саша і її мама запросили журналістів подивитися нову квартиру, яку придбали для Саші також за кошти Фонду Ріната Ахметова.

Затишна трикімнатна квартира Саші розташована у центрі міста, і дівчина планує незабаром мешкати там.

Як повідомляв УНІАН, вночі 10 березня 2012 року Сашу Попову в результаті побутової сварки по-звірячому побив 22-річний Олександр Косінов. З тяжкими травмами дівчина була доставлена в лікарню швидкої медичної допомоги і близько 70 днів перебувала у глибокій комі.

Лікування і подальшу реабілітацію Попової фінансував фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», забезпечивши пацієнтку ліками, обладнавши усім необхідним палату. Також за ініціативою Фонду був зібраний консиліум за участі провідних медиків країни, які допомогли визначити правильну тактику лікування. Завдяки швидкій реабілітації Саші, у її сім`ї залишилися кошти, які Саша і її мама і вирішили передати лікарні для оснащення реанімаційного відділення.