На Сумщині знешкодили 50-кілограмову авіаційну бомбу
17:12, 23 жовтня 2013Новини регіонів
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На неї наткнувся місцевий житель
На Сумщині рятувальники знешкодили 50-кілограмову авіаційну бомбу часів війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі регіонального управління ДСНС України в Сумській області, піротехнічним відділенням Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України 22 жовтня знешкоджено авіаційну бомбу ФАБ-50 часів війни, яка напередодні була виявлена в с. Гвинтове Буринського району по вул. Комінтерну, 70.
На вибухонебезпечний предмет 21 жовтня наткнувся місцевий житель під час земляних робіт.
Піротехніки помістили авіабомбу в спеціально обладнаний піротехнічний автомобіль та транспортували за межі населеного пункту на спеціальний майданчик підриву, де її і знищили.
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