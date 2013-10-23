На Сумщині знешкодили 50-кілограмову авіаційну бомбу

На Сумщині рятувальники знешкодили 50-кілограмову авіаційну бомбу часів війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі регіонального управління ДСНС України в Сумській області, піротехнічним відділенням Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України 22 жовтня знешкоджено авіаційну бомбу ФАБ-50 часів війни, яка напередодні була виявлена в с. Гвинтове Буринського району по вул. Комінтерну, 70.

На вибухонебезпечний предмет 21 жовтня наткнувся місцевий житель під час земляних робіт.

Піротехніки помістили авіабомбу в спеціально обладнаний піротехнічний автомобіль та транспортували за межі населеного пункту на спеціальний майданчик підриву, де її і знищили.