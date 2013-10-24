Харківщина: на кордоні встановили дезінфікуюче обладнання

У Харківській області сьогодні після встановлення дезінфікуючого обладнання відкриють місцевий пункт перетину україно-російського кордону «Журавлівка».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Василя Хому.

За його відомостями, 17 жовтня Кабмін ухвалив протокольне рішення, котрим зняв обмеження щодо руху автомобілів через місцевий автомобільний пункт пропуску «Журавлівка».

«Там встановлене відповідне обладнання для обробки транспортних засобів, пройшли узгодження з ветеринарною службою на кордоні, яка додатково збільшила кількість штатних одиниць і виділить ветеринарів, які будуть оглядати транспортні засоби. Проведено відповідне погодження роботи з нашими російськими колегами з відновлення руху. Сьогодні о 16:00 відбудеться підписання акту готовності місцевого автомобільного пункту пропуску та з 20:00 буде забезпечено проїзд автотранспорту через зазначений пункт пропуску», – сказав Хома.

У свою чергу директор Департаменту агропромислового розвитку Харківської ОДА Віталій Панов наголосив, що «Журавлівка» - перший та поки що єдиний в Україні місцевий пункт пропуску, який відновив свою роботу.

Також він зазначив, що зараз установка дезинфікуючого обладнання проводиться на пункті пропуску «Олександрівка». Надалі таке обладнання планується встановити на всіх місцевих пунктах пропуску Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, з 25 вересня Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України у зв’язку з поширенням в Російській Федерації збудника африканської чуми свиней тимчасово закрило рух транспорту в місцевих пунктах пропуску на Східній Україні.

Усі транспортні засоби, які намагатимуться перетнути українсько-російський кордон у місцевих пунктах пропуску, будуть скеровуватися в найближчі пункти пропуску через державний кордон для міжнародного та міждержавного сполучення для проходження визначених законодавством видів контролю.

На ділянці Східного регіонального управління державний кордон можна перетнути в наступних пунктах пропуску: Донецький прикордонний загін (Новоазовськ, Успенка, Маринівка), Луганський прикордонний загін (Должанський, Червонопартизанськ, Ізварине, Просяне, Новобіла, Танюшівка, Дьоміно-Олександрівка,Красна Талівка, Мілове), Харківський прикордонний загін (Піски, Чугунівка, Плетинівка, Гоптівка).