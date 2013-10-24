У Сімферополі горів торговельний центр

Сьогодні, о 1 год. 40 хв у м. Сімферополь в одноповерховій будівлі торговельного центру виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено меблі та побутову техніку на площі 1200 м кв.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає.

О 4 годині 40 хв підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в АР Крим.