У Сімферополі горів торговельний центр
10:56, 24 жовтня 2013Новини регіонів
0
Жертв та постраждалих немає
Сьогодні, о 1 год. 40 хв у м. Сімферополь в одноповерховій будівлі торговельного центру виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено меблі та побутову техніку на площі 1200 м кв.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає.
О 4 годині 40 хв підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в АР Крим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter