На Львівщині втопився п’ятирічний хлопчик

На Львівщині впав в озеро і втопився п’ятирічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, надзвичайна подія сталася 23 жовтня о 17.00 у селі Доброгостів Дрогобицького району.

Під час дитячих пустощів хлопчик 2008 року народження впав в озеро та втопився. Врятувати дитину не встигли. Подія сталася буквально на очах у батьків, які і дістали тіло дитини з водойми.

Причини події встановлюються. Проводиться дослідча перевірка.