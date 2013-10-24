На Львівщині втопився п’ятирічний хлопчик
11:40, 24 жовтня 2013Новини регіонів
0
Буквально на очах у батьків
На Львівщині впав в озеро і втопився п’ятирічний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, надзвичайна подія сталася 23 жовтня о 17.00 у селі Доброгостів Дрогобицького району.
Під час дитячих пустощів хлопчик 2008 року народження впав в озеро та втопився. Врятувати дитину не встигли. Подія сталася буквально на очах у батьків, які і дістали тіло дитини з водойми.
Причини події встановлюються. Проводиться дослідча перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter