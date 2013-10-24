У Львові "Опель” заднім ходом збив пенсіонерку
13:25, 24 жовтня 2013Новини регіонів
0
Померла на місці події
У Львові жінка-водій за кермом автомобілем "Опель” здійснювала рух заднім ходом і насмерть збила пенсіонерку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 жовтня на вулиці Юрія Липи.
Як зазначається у повідомленні, 24-річна львів’янка за кермом легковика «Опель» здійснюючи рух заднім ходом, не переконалась, що це буде безпечним, та скоїла наїзд на 80-річну бабусю. Від отриманих травм жінка померла на місці події.
Триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter