Частина 14-поверхового будинку в Луганську досі без тепла

Частина 14-поверхового будинку в Луганську по вул. Шевченка, де 11 серпня стався вибух, досі не підключена до опалення.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на сесії обласної ради повідомив депутат Леонард Свидовськов.

За його словами, мешканці будинку в своєму зверненні до нього повідомили, що з 2007 року їхній будинок на законних підставах був відключений від центрального опалення й вони протягом 6 років користувалися автономним опаленням. Проте після вибуху 11 серпня, абоненти були відключені від газопостачання й зараз їхні квартири не опалюються.

Сесія ухвалила рішення адресувати депутатський запит Свидовського меру Луганська Сергію Кравченку.

Водночас, як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар газової компанії «Луганськгаз» Вікторія Коломієць, газ не подано лише на постраждалий під`їзд будинку.

За її словами, газ не буде подано доти, поки не буде оформлена вся необхідна документація й, перш за все, не буде вирішено питання щодо заборони підключення газу в будинки вище 9 поверхів, згідно з новими будівельними нормами. Вона також повідомила, що будинок був зданий в експлуатацію в 1979 році, а в 1977 році було дозволено у вигляді експерименту підключати до газозабезпечення будинки вище 9 поверхів. У цей експеримент були включені в Луганську 3 висотних будинки, в тому числі й будинок за адресою Шевченка, 4.

За даними міського «Теплокомуненерго» у вищезазначеному будинку автономне опалення не в усіх мешканців, будинок не відключався від централізованої подачі тепла й опалюється від котельній «Володарська».

На сьогоднішній день остаточна причина вибуху в будинку №4 по вул. Шевченка не встановлена. Робоча версія про вибух побутового газу, досі залишається основною. Після перевірок в будинку виявили 10 незаконно встановлених систем газового обладнання. Постраждалий під`їзд досі порожній. Люди живуть у орендованих квартирах.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в ході робочого візиту до Луганська прем`єр-міністр Микола Азаров обіцяв, що ремонтні роботи в будинку закінчаться до настання опалювального сезону, й люди нарешті зможуть повернутися в свої квартири.

19 вересня на брифінгу перший заступник Луганського міського голови Маноліс Пілавов заявив, що жителі 29 квартир (у лівому крилі під`їзду) зможуть повернутися в свій будинок до початку опалювального сезону.

27 вересня Кабмін виділив із резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт 17 млн 662 тис. 377 грн. Розпорядником бюджетних коштів визначено виконавчий комітет Луганської міськради.

Довідка УНІАН. 11 серпня в центрі Луганська у висотному житловому будинку по вул. Шевченка стався вибух газу, внаслідок якого загинули 2 людини, 10 — госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. З них четверо — діти.