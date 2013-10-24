У Києві горіла багатоповерхівка на Солом’янці

У Києві горів багатоповерховий будинок по вулиці Солом’янській, 23.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС України, сьогодні о 14.37 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу в 16-поверховому житловому будинку за вказаною адресою.

Загоряння виникло на балконі 13-го поверху з подальшим розповсюдженням полум’я на балкон 14-го поверху.

Пожежники, у складі 42 осіб та 10 одиниць техніки, ліквідували пожежу о 15.18.

На місці події працювало 6 пожежно-рятувальних розрахунків та 11 одиниць пожежної та спеціальної техніки.

Вогонь пошкодив оздоблення балконів двох квартир на 13-му та 14-му поверхах, особисті речі власників помешкань, балконні двері та віконні рами, закоптив стіни та стелі осель.

Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем, а саме: кинутий з верхнього поверху недопалок.

Жертв та постраждалих немає.