Прикарпаття: чоловік замість косулі вистрелив у 22-річного хлопця

На Івано-Франківщині чоловік замість косулі вистрелив у хлопця. Потерпілого з ушкодженням у вигляді вогнепального поранення голови доставлено до Надвірнянської районної лікарні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, слідчо-оперативною групою встановлено, що вчора 34-річний житель с. Зелена, побачивши з вікна свого будинку косулю, схопив рушницю та намагався її вполювати. Чоловік, будучи впевненим, що стріляє у тварину, з необережності влучив у 22-річного хлопця. З місця події вилучено мисливську гладкоствольну рушницю, яка у встановленому порядку не зареєстрована.

Як зазначається, прокуратурою Надвірнянського району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом спричинення тяжкого тілесного ушкодження.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 128 КК України.