3-річна дитина отримала тяжкі травми через вибух феєрверку

На Тернопільщині травмовано 3-річну дитину внаслідок вибуху феєрверку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, інцидент стався сьогодні близько 18-ї год. в селі Конюхи Козівського району.

За попередніми даними, під час дитячих пустощів з піротехнічними виробами 3-річний хлопчик разом з братом підпалив стержень феєрверка, який тримав у руках. При цьому піротехнічний засіб вибухнув і спричинив дитині рвані рани правої кисті та опіки обличчя.

Спочатку хлопця доставили до Козівської центральної районної клінічної лікарні, звідки переправили в дитячу обласну лікарню у Тернополі.