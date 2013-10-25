Які київські аптеки позбавлять ліцензій

Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов пригрозив позбавленням ліцензій на діяльність та звільненням керівників тих аптек, які не продаватимуть ліки за державними пільгами відповідно до програми забезпечення доступними ліками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов заявив сьогодні на розширеному засіданні Комітету з економічних реформ, де розглядались питання щодо ходу виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо реформування системи охорони здоров’я в м. Києві та впровадження пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Так, реагуючи на виступ заступника міністра охорони здоров’я України Олександра Толстанова на засіданні, Попов попросив піднятися з місць присутніх в залі представників аптек міста і звернувся до них з попередженням: якщо місто і надалі залишатиметься на останніх місцях у виконанні заходів, передбачених державною програмою знижки вартості, то вдасться до радикальних заходів, а саме до звільнення керівників державних та комунальних аптек, а комерційні аптеки будуть позбавлені ліцензій.

“Перше питання: або не всі знають про це, друге питання: може не всім виписують рецепти і третє: якщо виписують, то чому вони не отоварені. Є декілька етапів проходження. Я вважаю, на кожному з них є якісь недоліки в роботі. Тому я жорстко поставив це питання. І я вас запевнюю, що я його таки реалізую”, - зазначив Попов вже в інтерв’ю журналістам.

За словами виступаючого на засіданні заступника міністра, держава профінансувала пільгове забезпечення хворих на гіпертонію відповідними ліками 220 найменувань.

“Держава виділила величезні кошти для того, щоб зменшити витрати родини на ліки. Хто нам на сьогодні дозволив цього не використати - просто дати можливість людині безкоштовно придбати ліки? Для цього треба лише, щоб людина прийшла до лікаря, отримала рецепт і, саме головне, отримала можливість придбати по цьому рецепту ліки в аптеці. І що ми бачимо? Бачимо повне небажання і усування від цього. Київ не виглядає тут гарно. Є просто небажання зробити все, щоб людина отримала безкоштовно ліки”, - наголосив Толстанов.