Житомирщина: з гепатитом госпіталізовано 17 осіб

У період з 22 по 25 жовтня до інфекційного відділення Коростенської центральної районної лікарні Житомирської області було госпіталізовано 17 жителів села Ходаки, з них 9 дітей віком 7-14 років, із попереднім діагнозом «гепатит «А».

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 25 жовтня, цей діагноз підтвердився в усіх госпіталізованих.

Стан хворих лікарі оцінюють як легкого та середнього ступенів тяжкості. З приводу масового захворювання відбулося позачергове засідання районної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Районна санітарно-епідеміологічна служба вживає заходи щодо встановлення причин захворюваності та обмеження його розповсюдження.