Житомирщина: з гепатитом госпіталізовано 17 осіб
15:03, 25 жовтня 2013Новини регіонів
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З них 9 - діти
У період з 22 по 25 жовтня до інфекційного відділення Коростенської центральної районної лікарні Житомирської області було госпіталізовано 17 жителів села Ходаки, з них 9 дітей віком 7-14 років, із попереднім діагнозом «гепатит «А».
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 25 жовтня, цей діагноз підтвердився в усіх госпіталізованих.
Стан хворих лікарі оцінюють як легкого та середнього ступенів тяжкості. З приводу масового захворювання відбулося позачергове засідання районної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Районна санітарно-епідеміологічна служба вживає заходи щодо встановлення причин захворюваності та обмеження його розповсюдження.
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