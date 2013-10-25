На 23% знизився рівень смертності новонароджених у "пілоті" Києва

В Солом’янському районі столиці, де було в якості пілотного проекту у січні 2012 р. розпочато реорганізацію акушерсько-гінекологічної служби, на 23% знизився рівень смертності новонароджених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник головного лікаря Київського міського пологового будинку № 5 Дмитро Говсєєв на розширеному засіданні Комітету економічних реформ, доповідаючи про результати втілення проекту реорганізації в Солом’янському районі.

Також, за його інформацією, згідно з показниками за 2012 рік, на 25% зменшився в порівнянні з 2011 р. рівень ускладнень вагітності та кількість передчасних пологів; на 20% знизився рівень перинатальних втрат.

Також Говсєєв зазначив, що утричі рідше трапляються ургентні госпіталізації в гінекологічні відділення, натомість, більш як на 30% зросла кількість виявлених онкопатологій.

Як пояснив фахівець, завдяки підпорядкуванню районних жіночих консультацій Київському міському пологовому будинку № 5 було забезпечено нерозривний зв`язок між жіночою консультацією та родопомічним стаціонаром. У результаті вдалося вибудувати систему постійного контролю за вагітними та породіллями протягом всього процесу до народження дитини. Також це дало змогу поліпшити якість надання своєчасної, висококваліфікованої медичної допомоги жінкам.

Крім того, за словами головного акушер-гінеколога столиці Михайла Макаренка, створена в рамках проекту єдина консультативно-діагностична база дозволяє уникнути численних дублювань лабораторних досліджень при проведенні обстежень, запобігаючи, таким чином, невиправданих витрат.

Наприклад, використання в лабораторній діагностиці гематологічних аналізаторів для проведення скринінгових досліджень дало змогу суттєво знизити видатки на їх проведення. Зокрема, собівартість 1 загального аналізу крові знижено з 20 до 1 гривні, а економія витрат на реактиви за час існування проекту становить 280,5 тис. грн. Загалом же, як зазначив Макаренко, показник економічної ефективності діяльності жіночих консультацій у рамках проекту становив 389,4 тис. грн., і це без будь-якого залучення додаткових коштів для реалізації проекту.