Дніпропетровщина: чоловік зробив зауваження, за це в нього вистрелили

У Дніпродзержинську міліція затримала раніше судимого 32-річного місцевого мешканця, який 24 жовтня з пневматичного пістолета «під набій Флобера» поранив чоловіка через зауваження щодо порушення громадського порядку.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За інформацією ВЗГ, вчора о 21.30 36-річний чоловік вийшов на балкон своєї квартири, що розташована на другому поверсі і побачив бійку між двома невідомими чоловіками. На зауваження припинити бійку та дати можливість мешканцям будинку спокійно відпочивати, один з чоловіків підійшов до балкону, витягнув пістолет та двічі вистрелив у чоловіка на балконі.

Потерпілого доставлено до лікарні з діагнозом «два вогнепальних поранення правового передпліччя». Того ж вечора працівники патрульної служби затримали зловмисника. Пістолета при ньому не виявилося.

Дії затриманого міліція кваліфікувала за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та п. 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Зловмиснику загрожує покарання позбавленням волі строком до 15 років.