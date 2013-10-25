У Києві 87% бригад "швидкої" прибувають на виклик за 10 хвилин

У Києві 87% бригад швидкої медичної допомоги вкладаються у визначений 10-хвилинний норматив доїзду на виклик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Віталія Мохорєва, такий результат показує щоденний моніторинг виконання нормативу. Минулого року цей показник становив лише 52%.

За інформацією Мохорєва, у столиці розділені швидка та невідкладна медична допомога для дорослого і дитячого населення, спеціалізовані психіатричні бригади передані до складу профільної установи. Санітарні автомобілі швидкої медичної допомоги обладнані 150 GPRS-навігаторами та комунікаторами для отримання і виконання викликів, що дозволяє надавати екстрену медичну допомогу більш оперативно, якісно та на сучасному рівні.

Оновлено парк санітарних автомобілів швидкої допомоги. У 2012 році було придбано 67 нових автомобілів швидкої допомоги типу В (63 – за кошти державного бюджету та 4 – за кошти місцевого бюджету).

«З 2007 року автопарк швидкої медичної допомоги не поновлювався, тому придбання сучасних автомобілів – дуже важливий внесок у розвиток столичної медицини. Медичне оснащення автомобілів дозволить надавати екстрену медичну допомогу на сучасному рівні, проводити серцево-легеневу реанімацію не лише в салоні автомобіля, а й під час перенесення пацієнта до салону. Уперше було встановлені модулі для проведення штучної вентиляції легень. Апаратура працює від автономного живлення», – зазначив Мохорєв.