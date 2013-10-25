У Тернополі продовжать на тиждень зимові канікули

У навчальних закладах Тернополя з метою економії енергоносіїв прийнято рішення продовжити на тиждень зимові канікули.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник міського управління освіти Ольга Похиляк, дане рішення за рекомендацією управління прийняли ради всіх шкіл.

Відповідно канікули для тернопільських школярів триватимуть з 21 грудня по 13 січня, а не з 28 грудня, як це було передбачено.

«Уся навчальна програма буде виконана. Уроки за 5 днів діти відроблятимуть частково по суботах, а також 6-ми уроками вподовж тижня. Всі години буде прочитано, вчителі свою зарплату отримають», – запевнила Похиляк.

За її даними, зокрема діти вчитимуться завтра.

«Завдяки продовженню канікул у грудні ми зекономимо на енергоносіях понад 1 млн грн, зокрема 700 тис. лише на теплопостачанні. Зараз діти вчитимуться поки тепло, а зимою під час канікул ми вже запровадимо ощадний режим опалення», – пояснила мету збільшення тривалості зимових канікул Похиляк.