Підприємець привласнив кошти на транспорт для інвалідів

У Херсонській області засудили підприємця, який привласнив бюджетні кошти на транспорт для інвалідів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-групі УСБУ в Херсонській області, набув чинності вирок суду у кримінальній справі щодо директора одного з херсонських підприємств, що відноситься до Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», який привласнив державні кошти, виділені на придбання транспортних коштів для інвалідів.

Так, в 2006 році підприємство одержало від Херсонського обласного відділення фонду соціального захисту на розрахунковий рахунок цільову фінансову допомогу у розмірі 146,9 тис грн на придбання мікроавтобуса і автомобіля, спеціально обладнаних для осіб з обмеженими фізичними можливостями .

Проте працівники СБУ встановили, що директор підприємства уклав фіктивний договір з місцевою приватною структурою з постачання неіснуючих транспортних коштів. Надалі 146,9 тис грн було перераховано на рахунок фірми-постачальника, нібито на придбання автомобілів, і передано посадовцю, який, зловживаючи службовим становищем, привласнив їх.

Вироком суду зловмисника визнано винним в скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч.2 ст.366 (службова підробка) Кримінального кодексу України і йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 року.