У Сумах за місяць 38 дітей захворіли на менінгіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник головного лікаря з медичної частини дитячої клінічної лікарні імені Святої Зінаїди Вікторія Бугаєнко.

За її інформацією, станом на п`ятницю, 25 жовтня, в клінічній лікарні перебували 16 дітей, яким поставили діагноз «стафілококовий менінгіт». З них четверо - в реанімації, 12 дітей проходили реабілітацію в неврологічному відділенні. Останній випадок захворювання було зафіксовано у четвер, 24 жовтня.

«Всього за місяць на менінгіт захворіло 38 дітей. Перші випадки були зафіксовані наприкінці вересня. Тоді найбільше дітей – п`ятеро - захворіли в школі № 17. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків, діти пройшли реабілітацію і їх успішно виписано», – зазначила Бугаєнко.