На Житомирщині 17 людей госпіталізовані з гепатитом «А»

Фахівці Коростенської районної санепідемстанції не виключають, що місцеві мешканці, госпіталізовані з попереднім діагнозом «гепатит «А» на Житомирщині, заразилися на поминальному обіді після похорону.

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові повідомив головний лікар Коростенської районної СЕС Віктор Терещук.

За його словами, «перші хворі почали звертатися до медиків у середині вересня після поминального обіду».

Водночас Терещук уточнив, що точна причина хвороби людей наразі невідома, її зможуть назвати за кілька днів після проведення усіх експертиз та досліджень.

Він зазначив також, що до лікарів самостійно звернулися лише половина з тих, кого наразі госпіталізовано до Коростенської міської лікарні.

«Решту людей ми вже відшукали в осередку інфекції і рекомендували їм лягти на лікування, далеко не всім хворим зараз встановлено точний діагноз», - додав Терещук.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у період з 22 по 25 жовтня до інфекційного відділення Коростенської центральної лікарні Житомирської області було госпіталізовано 17 жителів села Ходаки, з них 9 дітей віком 7-14 років, із попереднім діагнозом «гепатит «А».

В ДСНС поінформували, що 25 жовтня цей діагноз підтвердився в усіх госпіталізованих.

Стан хворих лікарі оцінюють як легкого та середнього ступенів тяжкості. З приводу масового захворювання відбулося позачергове засідання районної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Районна санітарно-епідеміологічна служба вживає заходи щодо встановлення причин захворюваності та обмеження його розповсюдження.