У Сумах з пацієнтів психдиспансеру вимагали гроші

У Сумах співробітники прокуратури встановили факти вимагання грошей з пацієнтів у комунальному психоневрологічному диспансері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

Згідно із повідомленням, у ході перевірки роботи комунального закладу «Сумський обласний клінічний психоневрологічний диспансер» прокуратурою зафіксовано факти незаконного стягнення медпрацівниками коштів за обстеження на комп’ютерному томографі. Зокрема, близько 10 опитаних громадян підтвердили даний факт, вказавши, що зазначена медична послуга коштувала їм 150 грн.

«Такими діями співробітники закладу порушили гарантоване Конституцією України право громадян на безоплатну медичну допомогу в державних та комунальних закладах охорони здоров’я», - зазначається у повідомленні.

Даний факт на цьому тижні внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 1 статті 184 (незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії.