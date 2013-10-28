Черкащина: 9-річній дівчинці відірвало руку у корморізці

В Черкаській області в місті Городище 9-річній дівчинці відірвало руку в корморізці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, нещасний випадок стався 24 жовтня на території одного з приватних будинків. Під час приготування корму для свійських тварин руку дитини затягнуло у вали корморізки. Рятувальники, які прибули за викликом, за допомогою болгарки розрізали металеві конструкції та звільнили дитину з пастки. Каретою «швидкої» з діагнозом «травматична ампутація правого передпліччя» потерпілу було терміново госпіталізовано до районної лікарні.