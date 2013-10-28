Львівщина: у тяжкій ДТП постраждало 5 молодих людей

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 22-річний чоловік, ще п‘ятеро осіб госпіталізовано в лікарню з травмами різного ступеню важкості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, ДТП сталася 27 жовтня о 4-й годині ночі у селі Верхнячка Сколівського району. Водій автомобіля «VOLKSWAGEN GOLF», 21-річний місцевий мешканець, прямуючи сільською дорогою, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся у кювет.

Пасажир автомобіля, 22-річний мешканець Сколівського району, загинув на місці ДТП. Ще п’ятеро людей – отримали травми різного ступеню важкості. Це 21-річний водій легковика, житель міста Дрогобича та четверо пасажирів іномарки, всі – мешканці села Верхнячка Сколівського району віком від 18 до 23 років.

Потерпілих госпіталізували до районної лікарні.

Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.