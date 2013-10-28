У столичному парку невідомі труїли сосни

Голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль заявляє, що в парку Кіото невідомі спеціально труїли дерева з метою їхнього знищення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, влітку 2013 року жителі Деснянського району поскаржились на те, що в парку Кіото засихають сосни. У зв’язку з цим Москаль спрямував депутатські звернення до Державної екологічної інспекції, прокуратури Києва і столичного управління міліції з проханням перевірити факти знищення дерев та притягти до відповідальності осіб, винних у порушенні природоохоронного законодавства.

«Після мого депутатського звернення Державна екологічна інспекція провела перевірку та з’ясувала, що у парку Кіото всихають сосни. Відібравши проби грунту біля цих дерев, інспектори виявили перевищення гранично допустимих концентрацій по декількох показниках. Іншими словами, дерева навмисно труїли, підливаючи у грунт хімічні речовини», - повідомив Москаль.

Він наголосив, що Державна екологічна інспекція передала всі матеріали до Деснянського райуправління міліції для пошуку винних у знищенні дерев.

«Зловмисники вирішили таким варварським способом знищити дерева у парку. Адже у столиці діє мораторій на видалення зелених насаджень, тож отримати ордер на знесення дерев досить складно. Тому вони підливали у грунт хімічні речовини, після чого дерева почали всихати», - заявив Москаль.