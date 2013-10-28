На Львівщині з отруєнням госпіталізовано четверо осіб

На Львівщині з з підозрою на сальмонельоз госпіталізовано четверо осіб, серед яких 9-річна дитина.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрація, 27 жовтня до інфекційного відділення Самбірської ЦРЛ з діагнозом харчове отруєння (підозра на сальмонельоз) поступило чотири особи з них одна дитина 2004 року народження та троє дорослих.

Всі постраждалі, жителі села Чернихів Самбірського району, перебувають у стані середньої важкості.

Причина отруєння з’ясовується.

У повідомленні не зазначається, чи постраждалі є членами однієї родини, чи є односельцями.