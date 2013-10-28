На Львівщині з отруєнням госпіталізовано четверо осіб

12:38, 28 жовтня 2013
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Серед них - дитина

 На Львівщині з з підозрою на сальмонельоз госпіталізовано четверо осіб, серед яких 9-річна дитина.
 
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрація, 27 жовтня до інфекційного відділення Самбірської ЦРЛ з діагнозом харчове отруєння (підозра на сальмонельоз) поступило чотири особи з них одна дитина 2004 року народження та троє дорослих.
 
Всі постраждалі, жителі села Чернихів Самбірського району, перебувають у стані середньої важкості.
 
Причина отруєння з’ясовується.
 
У повідомленні не зазначається, чи постраждалі є членами однієї родини, чи є односельцями.
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