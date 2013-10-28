На Львівщині з отруєнням госпіталізовано четверо осіб
12:38, 28 жовтня 2013Новини регіонів
1
Серед них - дитина
На Львівщині з з підозрою на сальмонельоз госпіталізовано четверо осіб, серед яких 9-річна дитина.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрація, 27 жовтня до інфекційного відділення Самбірської ЦРЛ з діагнозом харчове отруєння (підозра на сальмонельоз) поступило чотири особи з них одна дитина 2004 року народження та троє дорослих.
Всі постраждалі, жителі села Чернихів Самбірського району, перебувають у стані середньої важкості.
Причина отруєння з’ясовується.
У повідомленні не зазначається, чи постраждалі є членами однієї родини, чи є односельцями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter