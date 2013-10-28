Житомирщина: кількість госпіталізованих з гепатитом "А" зростає

У Житомирській області кількість госпіталізованих з гепатитом у Коростенській районній лікарні зросла до 18, з них 10 дітей.

Про це УНІАН повідомила співробітник прес-служби управління ДСНС у Житомирській області Юлія Гніденко.

За її словами, станом на 28 жовтня у селі Ходаки Коростенського району зафіксовані та клінічно підтверджені поодинокі випадки захворювання на гепатит «А». У центральній міський лікарні знаходяться на лікуванні 18 чоловік, із них 10 дітей. Стан хворих легкої та середньої тяжкості.

При Коростенській райдержадміністрації створена робоча група щодо контролю за епідситуацію.

На місці спалаху інфекції працюють фахівці держсанепідслужби району, Коростенської центральної районної поліклініки, місцеві медпрацівники. Встановлюється причина спалаху захворювання на території Ходаківської сільської ради. Проводиться додаткове обстеження прилеглих населених пунктів Ходаки, Купеч, Грозине щодо виявлення захворюваності та відповідна роз’яснювальна робота серед населення. Здійснено вибіркове обстеження дорослого населення, зокрема, з групи ризику.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у період з 22 по 25 жовтня до інфекційного відділення Коростенської центральної лікарні Житомирської області було госпіталізовано 17 жителів села Ходаки, з них 9 дітей віком 7-14 років, із попереднім діагнозом «гепатит «А».

В ДСНС поінформували, що 25 жовтня цей діагноз підтвердився в усіх госпіталізованих.

Стан хворих лікарі оцінюють як легкого та середнього ступенів тяжкості.

Районна санітарно-епідеміологічна служба вживає заходи щодо встановлення причин захворюваності та обмеження його розповсюдження.

Фахівці Коростенської районної санепідемстанції не виключають, що місцеві мешканці, госпіталізовані з діагнозом гепатит «А», заразилися на поминальному обіді після похорону.