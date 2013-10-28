Львівщина: 13 осіб отруїлися смаженими курми з супермаркету

У Львівській області за період 26–27 жовтня з харчовим отруєнням госпіталізовано 13 осіб.

Про це повідомило УНІАН компетентне джерело з обласного Департаменту охорони здоров’я.

За даними джерела, 9 осіб з попереднім діагнозом „сальмонельоз” госпіталізовано у Львові, 4 осіб – у Самбірському районі.

Всі постраждалі повідомили, що у період 24–25 жовтня вони вживали смажені кури, придбані в одному з супермаркетів відомої торговельної мережі Львова.

Офіційні джерела наразі дану інформацію не коментують.

Як повідомляв УНІАН, у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації повідомили, що 27 жовтня до інфекційного відділення Самбірської ЦРЛ з діагнозом харчове отруєння (підозра на сальмонельоз) поступило чотири особи з них одна дитина 2004 року народження та троє дорослих.

Всі постраждалі, жителі села Чернихів Самбірського району, перебувають у стані середньої тяжкості.

Причина отруєння з’ясовується.