У Києві засуджено медсестру дитсадка, де отруїлися діти

Сьогодні Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у кримінальному провадженні про масове отруєння у дитсадку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпровського району Києва, завідувачку, медичну сестру та кухаря дитсадка № 455 визнали винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Завідувачці та медсестрі суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, кухарю – 100 неоподатковуваних мінімумів.

Крім того, як додатке покарання суд постановив позбавити кожну засуджену права займати певні посади терміном на 2 роки. Так, завідувачці заборонено займатися організаційно-розпорядчою і виховною діяльністю, медсестрі – оздоровчо-лікувальною, кухарю – діяльністю, пов’язаною з громадським харчуванням.

Прокуратура Дніпровського району вивчить вказане рішення суду та після надання йому правової оцінки вирішить питання щодо його оскарження в апеляційному порядку.

Як відомо, з 19 по 22 червня 43 малюка віком від 3 до 6 років після відвідування дитсадка № 455 були госпіталізовані з діагнозом «сальмонельоз».