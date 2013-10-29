Відкрито кримінальну справу за фактом отруєння курми-гриль

За фактом харчового отруєння людей, які госпіталізовані в лікарні міста Львова та міста Самбора, після вживання курей-гриль придбаних в одному із супермаркетів Львова, що на проспекті Чорновола, порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК України.

Як повідомив УНІАН начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко, на даний час проводяться слідчі дії, огляд приміщень торговельного закладу, опитування свідків та постраждалих.

„На даний час є інформація про те, що постраждало 13 осіб, з яких 2 дітей, 1 людина у тяжкому стані перебуває в реанімаційному відділенні”, - зазначив Зюбаненко.

Водночас, як повідомляє видання „Львівський портал” з посиланням на головного спеціаліста головного управління Держсанепідслужби у Львівській області Олену Баворовську, після вживання курей-гриль, придбаних у супермаркеті «Арсен», що на вулиці Чорновола у Львові, госпіталізовані 17 осіб.

За її словами, попередній діагноз, з яким люди потрапили до лікарні – харчова токсикоінфекція.

«У хворих взяли аналізи. Заключний діагноз буде винесений лише після результатів лабораторних досліджень за кілька днів», - зазначила Баворовська.

Головний спеціаліст головного управління Держсанепідслужби у Львівській області також додала, що наразі спеціалісти з СЕС проводять в «Арсені» перевірку – беруть проби з харчових продуктів, зі змивів, а також обстежать весь персонал.

portal.lviv.ua

Як повідомляв УНІАН, за даними компетентного джерела з обласного Департаменту охорони здоров’я, у Львівській області за період 26–27 жовтня з харчовим отруєнням госпіталізовано 13 осіб. З них 9 осіб з попереднім діагнозом „сальмонельоз” госпіталізовано у Львові, 4 осіб – у Самбірському районі.

Всі постраждалі повідомили, що у період 24–25 жовтня вони вживали смажені кури, придбані в одному з супермаркетів відомої торговельної мережі Львова.