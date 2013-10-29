На Луганщині "Сітроєн" збив на зупинці жінку та дівчинку

В в селі Новоганнівка Краснодонського району Луганської області водій автомобіля «Сітроєн Берлінго» збив насмерть двох людей на зупинці.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, ДТП сталося вчора о 9 годині ранку. Водій 1982 р.н. за кермом автомобіля «Сітроєн Берлінго» здійснював обгін і, щоб уникнути зіткнення із зустрічним транспортним засобом, виїхав за межі проїжджої частини, де скоїв наїзд на людей, які знаходилися на зупинці.

Від отриманих тілесних ушкоджень 31-річна місцева мешканка і 12-річна дівчинка померли на місці. Мати загиблої дівчинки з чисельними тілесними ушкодженнями доставлена ​​до лікарні.

У результаті ДТП водій автомобіля не постраждав.

Факт ДТП занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Водія автомобіля «Сітроєн Берлінго» затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.