У Чернігові проходить мітинг проти реформування медичних закладів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами Чернігівської міської ради зібралися більше 100 мешканців міста. Організаторами мітингу виступили місцеві осередки ВО "Батьківщина" та Радикальної партії.

Народний депутат України Олег Ляшко у своєму виступі підкреслив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо введення мораторію на закриття медичних закладів, а тому міська рада не має права приймати будь-яких рішень до його розгляду у парламенті.

"Ми будемо стояти до кінця, щоб питання було знято з розгляду Чернігівської міської ради, і припинено закриття лікарень", - сказав Ляшко. Він також зауважив, що ніякої медичної реформи у країні немає – "є геноцид, який вони називають медичною реформою".

Сьогодні на сесію міської ради винесено питання про реорганізацію закладів охорони здоров’я Чернігова.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня рішенням міськради у Чернігові було створено два центри первинної медико-санітарної допомоги, чим покладено початок реформі медицини у місті.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 надаватиме допомогу жителям Новозаводського району міста (його місцезнаходження – вул. Пирогова, 15 – приміщення дитячої поліклініки №1). Орієнтовно центр обслуговуватиме 150 тис. жителів міста.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 надаватиме допомогу жителям Деснянського району та частини вулиць Новозаводського районів міста (місцезнаходження – вул. Рокосовського, 47 – приміщення дитячої поліклініки № 2). Орієнтовна кількість населення – 146 тис. осіб.

Начальник управління охорони здоров`я міської ради Юрій Бойко наголошував на необхідності прийняття рішення, оскільки центри стануть єдиними закладами, що надаватимуть первинну медичну допомогу і фінансуватимуться з міського бюджету. Основною метою реформи, за його словами, є підвищення ефективності та доступності медичних послуг.