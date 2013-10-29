Лікар Олександрійського онкодиспансеру відмовив у лікуванні дитині

На Кіровоградщині лікар-хірург Олександрійського онкодиспансеру відмовився прийняти хвору восьмирічну дитину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішній апаратній нараді повідомив перший заступник голови ОДА Віктор Серпокрилов. Мати дитини поскаржилася на телефон «Гарячої лінії» голови ОДА.

За його словами, 17 жовтня жінка звернулася з приводу хвороби восьмирічної дитини до лікаря-хірурга Олександрійського міського онкодиспансеру за направленням районної лікарні. Лікар не оглянув дитину, відправив заявника з лікарні, не взявши жодних аналізів. 21 жовтня при повторному візиті до лікаря жінка отримала від нього принципову відмову в прийомі.

Начальник обласного управління охорони здоров`я отримав вказівку з`ясувати обставини справи та вжити відповідні сакнкції.