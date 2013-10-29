Мер Чернігова зняв з розгляду питання про реформування лікарень

Чернігівський міський голова Олександр Соколов зняв з розгляду сесії міськради питання про реформування медичних закладів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання сесії розпочалося з виступів народних депутатів України Олега Ляшка, Владислава Атрошенка та Валерія Дубіля, які розкритикували дії міської влади у справі реформування медицини.

Вони вимагали зняти з порядку денного питання про реформування медичних закладів, а потім провести громадські слухання та необхідні консультації з фахівцями.

Такі ж вимоги оприлюднив депутат міськради Олег Русін. Він також пропонував внести питання про призупинення рішення міськради про створення двох Центрів первинної медико-санітарної допомоги, прийнятого 30 вересня. Але під час голосування не вистачило голосів для зняття та внесення цих питань. Народний депутат Ляшко став наполягати на знятті питання з розгляду, а міський голова оголосив перерву у засіданні.

Потім народні депутати завели до сесійної зали учасників мітингу, які під стінами міської ради протестували проти реформування медичних закладів міста.

Після перерви міський голова повідомив про зняття питання про реформування медичних закладів Чернігова. Водночас, мер зазначив, що народні депутати взяли на себе зобов’язання виділити з держбюджету 65 млн грн, яких не вистачає на зарплати працівникам бюджетних установ у листопаді-грудні.

Між тим, керівники медзакладів вважають зняття з розгляду сесії цього питання ризикованим, оскільки можуть виникнути проблеми з виплатою заробітних плат медпрацівникам. «Ми не знаємо, який буде прийнятий бюджет 2014 року. Якщо первинна ланка фінансуватиметься з міського бюджету, а вторинна – з обласного, то у нас можуть виникнути проблеми з виплатою зарплат», - прокоментував журналістам ситуацію головний лікар міської лікарні №1 Андрій Жиденко.

Мітинг під стінами міськради наразі завершився.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні більше 100 мешканців міста проводили мітинг під стінами міськради проти реформування медичних закладів міста. Організаторами мітингу виступили місцеві осередки ВО "Батьківщина" та Радикальної партії.

30 вересня рішенням міськради у Чернігові було створено два центри первинної медико-санітарної допомоги, чим покладено початок реформі медицини у місті.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 надаватиме допомогу жителям Новозаводського району міста (його місцезнаходження – вул. Пирогова, 15 – приміщення дитячої поліклініки №1). Орієнтовно центр обслуговуватиме 150 тис. жителів міста.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 надаватиме допомогу жителям Деснянського району та частини вулиць Новозаводського районів міста (місцезнаходження – вул. Рокосовського, 47 – приміщення дитячої поліклініки № 2). Орієнтовна кількість населення – 146 тис. осіб.

У своєму виступі начальник управління охорони здоров`я міської ради Юрій Бойко наголосив на необхідності прийняття рішення, оскільки центри стануть єдиними закладами, що надаватимуть первинну медичну допомогу і фінансуватимуться з міського бюджету. Основною метою реформи, за його словами, є підвищення ефективності та доступності медичних послуг.