На Кіровоградщині автобус зіткнувся з вантажівкою

У Кіровоградській області в результаті зіткнення пасажирського рейсового автобуса з вантажним автомобілем КамАЗ четверо людей постраждали.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управлінні ДАІ УМВС в області, 28 жовтня, близько 22.20, на автодорозі Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв, водій рейсового автобуса ЗАЗ, рухаючись з Києва в напрямку м. Кіровоград, не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем КамАЗ, який рухався попереду в попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження у вигляді ран, забоїв та саден. Усі потерпілі наразі проходять обстеження в лікарні.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування та з`ясовуються всі обставини даної справи.