На Чернігівщині школярка отруїлася парами азотної кислоти

У школі на Чернігівщині, де старшокласник розбив ампулу з невідомою речовиною, відновлено заняття.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Навчально-виховний процес у Линовицькій загальноосвітній школі Прилуцького району відновлено з 28 жовтня, згідно з рішенням Прилуцької районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і розпорядженням голови Прилуцької райдержадміністрації.

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр УМВС України в Чернігівській області провів експертизу залишків речовини на стінках ампули та одязі, вилучених з місця події. Там встановлено наявність азотної кислоти.

Головне управління Держсанепідемслужби України у Чернігівській області провело дослідження проб повітря, що були відібрані 23 жовтня у різних приміщеннях Линовицької загальноосвітньої школи, на вміст диоксиду азоту, сірчистого ангідриду, хлору, фосфорного ангідриду, бензолу, толуолу та формальдегіду. За результатами лабораторних досліджень, концентрація вказаних хімічних речовин не перевищує граничну норму.

Стан здоров’я учня дев’ятого класу, 1998 року народження, та трьох педагогів, які звернулися зі скаргами на погіршення самопочуття до Прилуцької центральної районної лікарні, задовільний. Потерпілі знаходяться на лікуванні в Прилуцькій центральній районній лікарні.

Як повідомлялося, 16 жовтня до служби "101" м. Прилук надійшло повідомлення від керівництва загальноосвітньої школи с. Линовиця, що у навчальному закладі внаслідок розгерметизації ампули з невідомою речовиною постраждали діти. Двох постраждалих школярів було госпіталізовано. Рятувальники під час обстеження приміщень знайшли у коридорі на 3-му поверсі скляну розгерметизовану ампулу без будь-яких написів чи позначок.

За попередніми даними, дев’ятикласник приніс до школи невідому ампулу. Коли хлопець йшов коридором школи, ампула тріснула у його кришені. Внаслідок витікання рідини, він отримав опік ноги, а семикласниця, яка проходила поруч, отруїлася парами.