На Львівщині у лікарні з харчовим отруєнням вже 17 осіб

Кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням на Львівщині зросла до 17 осіб.

Як повідомляє пре-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, з 23 та 28 жовтня до інфекційних відділень лікарень м. Львів та м. Самбір з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 17 осіб (в тому числі 2 дитини), які з 23 по 26 жовтня вживали в їжу страви з курятини, що були придбані в одному з супермаркетів у Львові.

Госпіталізовані знаходяться в різних ступенях важкості. Фахівцями обласної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо про госпіталізацію 13 осіб.

За фактом харчового отруєння людей після вживання курей-гриль відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК України.