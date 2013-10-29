У Луганській області провели першу пересадку нирки

На базі відділення трансплантології та судинної хірургії Луганської обласної клінічної лікарні пройшла перша трансплантологічна операція. Родинну трансплантацію нирки 24 жовтня 2013 року провели 25-річній пацієнтці від її матері, повідомив директор Луганського обласного департаменту охорони здоров`я Павло Малиш.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, операція тривала близько п’яти годин, але підготовка і тестування зайняли півроку. Зараз стан донора і реципієнта відповідають часу проведеної операції. На п`яту добу після пересадки нирки дівчина переведена в соматичне відділення Луганської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ).

Малиш підкреслив, що відбір перших пацієнтів був дуже ретельний, з детальним аналізом даних лабораторних та інструментальних обстежень.

Трансплантація проведена бригадою трансплантологів із Запорізької та Луганської областей.

Для проведення оперативних втручань окремо підготовили реанімаційне відділення та відділення інтенсивної терапії № 2 ЛОКЛ, в якому мають перебувати пацієнти після трансплантації.

За словами Малиша, на Луганщині пересадки нирок потребує близько 100 осіб. Це ті пацієнти, які за станом здоров`я не можуть перебувати на системному діалізі. Департамент охорони здоров`я Луганської обласної держадміністрації планує провести у листопаді 2013 року ще три родинні трансплантації нирки.

Нагадаємо, у серпні 2012 року було відкрито відділення трансплантації та судинної хірургії Луганської обласної клінічної лікарні на 25 ліжок, також на базі Луганської обласної клінічної лікарні та Луганського державного медичного університету було створено Луганський регіональний центр інноваційної хірургії, трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Перша пересадка нирки стала можливою після отримання обласною лікарнею дозволу Кабінету міністрів України на заняття трансплантологічною діяльністю та спеціалізованої ліцензії МОЗ України.