Рятувальники знайшли хлопця, який 26 жовтня заблукав у лісі

17:40, 29 жовтня 2013
Новини регіонів
0

Меддопомоги юнак не потребував

Рятувальники знайшли в лісовому масиві біля с. Підгородці Сколівського району Львівської області 22-річного хлопця, який 26 жовтня, разом із сестрою, заблукали у лісі в с. Орів.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, медичної допомоги юнак не потребував.

Рятувальники знайшли дівчину напередодні, 27 жовтня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter