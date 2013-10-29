Рятувальники знайшли хлопця, який 26 жовтня заблукав у лісі
17:40, 29 жовтня 2013Новини регіонів
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Меддопомоги юнак не потребував
Рятувальники знайшли в лісовому масиві біля с. Підгородці Сколівського району Львівської області 22-річного хлопця, який 26 жовтня, разом із сестрою, заблукали у лісі в с. Орів.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, медичної допомоги юнак не потребував.
Рятувальники знайшли дівчину напередодні, 27 жовтня.
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