У Затоці горіла база відпочинку

Жертв і потерпілих немає

Сьогодні о 2.27 у селищі Затока Одеської області на території приватної бази відпочинку «Граніт» сталася пожежа. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вогнем знищено 5 двоповерхових дерев’яних будинків загальною площею 600 кв. м. О 3.45 пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Одеській області.

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