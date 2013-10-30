У Затоці горіла база відпочинку
09:09, 30 жовтня 2013Новини регіонів
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Жертв і потерпілих немає
Сьогодні о 2.27 у селищі Затока Одеської області на території приватної бази відпочинку «Граніт» сталася пожежа.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вогнем знищено 5 двоповерхових дерев’яних будинків загальною площею 600 кв. м.
О 3.45 пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Одеській області.
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