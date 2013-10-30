Житомирщина: зростає кількість хворих з гепатитом А

У Житомирській області станом на сьогодні, 29 жовтня, кількість хворих на гепатит «А» госпіталізованих у центральну районну лікарню з села Ходаки Коростенського району зросла до 20 чоловік, з них - 10 діти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Коростенському міжрайонному відділі Житомирського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України, загалом за період з 2 по 29 жовтня у цьому селі зафіксовано 26 випадків захворювання на гепатит «А».

Згідно з повідомленням, фахівці провели подвірні обходи для виявлення хворих та обстежили воду в криницях селян. Більшість хворих на гепатит проживають у родинах, де неналежним чином дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги утримання помешкання.

Що саме стало причиною захворювання такої кількості людей у селі, спеціалісти центру не вказують. При цьому вони, як і раніше, не виключають, що люди могли захворіти на поминальному обіді.

Водночас, фахівці стверджують, що ситуація із захворюваністю на гепатит «А» у селі Ходаки і у Коростенському районі загалом зараз перебуває під контролем.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у період з 22 по 25 жовтня до інфекційного відділення Коростенської центральної лікарні Житомирської області було госпіталізовано 17 жителів села Ходаки, з них 9 дітей віком 7-14 років, із попереднім діагнозом «гепатит «А». 25 жовтня цей діагноз підтвердився в усіх госпіталізованих. Стан хворих лікарі оцінюють як легкого та середнього ступенів тяжкості.

Станом на 28 жовтня у центральній міський лікарні з діагнозом гепатит «А» перебували на лікуванні 18 чоловік, із них 10 дітей.

При Коростенській райдержадміністрації створена робоча група щодо контролю за епідситуацією.

Причини виникнення захворювання встановлюються. На місці спалаху інфекції працюють фахівці держсанепідслужби району, Коростенської центральної районної поліклініки, місцеві медпрацівники. Фахівці Коростенської районної санепідемстанції не виключають, що госпіталізовані з діагнозом гепатит «А», заразилися на поминальному обіді після похорону.