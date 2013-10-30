У кіосках Києва можуть заборонити продавати алкоголь і сигарети

Якщо рішення ухвалять, спиртне також зникне з маленьких магазинів і наливайок, повідомляє видання.

«Рішення Київради стане підставою для Міндоходів не видавати ліцензії на торгівлю спиртним у кіосках. Але кияни зможуть купити напої в супермаркетах. Повністю забороняти не можна, оскільки відразу активізуються підпільні продажу горілки», - говорить заступник голови комісії з питань гуманітарної політки Київради Володимир Кобелєв.

«На комісії проект рішення ми розглянемо в кінці листопада і винесемо його на сесію. Думаю, його схвалять, і через 3-4 місяці (підприємцям потрібно дати час, щоб перебудуватися) кіосків з пивом і горілкою у нас не буде», - каже член цієї ж комісії Юрій Береговий.

Депутат Віктор Гринюк (фракція «Спортивний Київ») вважає, що кіоски зі спиртним провокують людей пити більше і частіше.

«Люди напідпитку, йдучи пізно по вулиці, купують спиртне в кіосках. Або бігають в точки біля будинку, тим більше що там постійним клієнтам продають в борг. Якби не було такої спокуси, пили б менше», - вважає він. Крім того, на його думку, пиво і сигарети там купують діти.

Володимир Філіппов (ПР) запевняє, що їхня фракція готова підтримати заборону, тому що таке рішення допоможе зменшити число п`яних на вулицях і позбутися МАФів, що заполонили Київ: « Ставити кіоски стане невигідно, оскільки алкоголь і сигарети забезпечують підприємцям близько 80% доходу. Більшість МАФів автоматично зникне. Правда, щоб рішення діяло, потрібно чітко прописати механізм контролю і санкції за можливі порушення. Адже спроби обмежити продаж спиртного вже робилися в 2010 році, але були оскаржені в суді».

У той же час, підприємці виступили проти.

Голова Асоціації власників МАФів Тетяна Петренко каже, що такі обмеження сильно вдарять по власниках кіосків. Якщо влада його запровадить, підприємці домагатимуться скасування рішення через суд. «Алкоголь і сигарети забезпечують переважну частину виторгу. Наприклад, якщо середньостатистичний кіоск з шоколадками і булочками дає близько 500 грн на день, то зі спиртним - 1,5-2 тис» , - підрахувала вона. Також в асоціації «Київ-МАФ» кажуть, що від нововведення можуть виграти супермаркети, які монополізують продаж спиртного і тютюну.